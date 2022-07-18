Cumhuriyet ve TELE1'in "Hulusi Akar 15 Temmuz törenine katılmadı" haberleri fotoğraflarla yalanlandı
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi ve TELE1'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Saraçhane’deki 15 Temmuz törenine katılmadığı şeklinde servis ettikleri haberler fotoğraflarla yalanlandı. Servis edilen haberlere CHP'li vatandaşlarda sert tepki gösterdi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anma programına katıldı.
Program çerçevesinde 15 Temmuz temalı video gösterimi, canlı sahne performansları, sela, dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Cumhuriyet gazetesi ve TELE 1 medya organları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın törende olmadığı haberlerini servis etti.
TELE1, "Hulusi Akar 15 Temmuz programına katılmadı, MSB tören duyurmadı" ifadelerini kullanırken Cumhuriyet ise, "Akar'ın sessizliği, 15 Temmuz törenine gitmedi" haberlerini servis etti.
Cumhuriyet gazetesi ve TELE 1'in servis ettiği haberleri yalanlandı. CHP'li vatandaşlar çıkan haberlere sert tepki gösterdi.
İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Saraçhane'deki törene katıldığı fotoğrafları;