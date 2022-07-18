Hepsini yutmuş! Van'da genç kadının midesinden çıktı herkes şaşkın

Van’da yaşayan ve psikolojik sorunlarının olduğu bildirilen 25 yaşındaki kadın hasta, iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikâyetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tomografi sonrası hastanın midesinde tel ve bazı yabancı cisimlerin olduğu rapor edildi.