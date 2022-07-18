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Adana'da domatesin kilosu 2 liraya salatalık fiyatı 4 liraya kadar indi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da domatesin kilosu 2 liraya salatalık fiyatı 4 liraya kadar indi

ADANA'da tarla mahsullerinin bollaşmasıyla sebze fiyatları da düşmeye başladı. Domatesin kilosu 2 liraya, salatalık ise 4 liraya kadar düştü.

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Verimli topraklarıyla Türkiye’nin en erkenci sebze ve meyvelerinin hasat edildiği Adana’da örtü altı üretimin ardından bol miktarda çıkan tarla mahsulleri tüketiciyle buluşuyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla halin kapalı olmasına rağmen pazardaki sebze fiyatlarının düşmesi vatandaşı da pazarcıyı da memnun etti. Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kurulan pazarda domatesin kilosu 2 liraya kadar düştü.

Domatesin kilosu kalitesine göre 2-8 lira arasında değişiyor. Kilosu düşen salatalık 4, patlıcan 5 liradan satılıyor. Kavunun tanesi ise 5 liradan alıcı buluyor. En düşük fiyatlardan biri ise demeti 2 TL ile maydanoz oldu.

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