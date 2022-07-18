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Fenerbahçe'de Jesus forvete onu istedi Almanlar kapıyı 5 milyon eurodan açtı

Fenerbahçe'de Jesus forvete onu istedi Almanlar kapıyı 5 milyon eurodan açtı

Jesus'un takımında görmek istediği Alman ekibi M'Gladbach'ta forma giyen 29 yaşındaki forvet Alassane Plea'da pazarlıklar tam gaz devam ediyor. 5 milyon Euro talep eden M'Gladbach'tan da indirim talebinde bulunuldu.

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Kadrosuna mutlaka bir forvet almak isteyen Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus, önceliği bu pozisyon için Alassane Plea'dan yana kullandı.

Fanatik gazetesinin haberine göre sarı-Lacivertliler, Plea ve menaceriyle yapılan görüşmelerde oldukça olumlu bir ilerleme kaydetmiş durumda. Alman ekibi M'Gladbach'ta forma giyen 29 yaşındaki forvet, 3 yıllık anlaşma karşılığında Fener'den yıllık 3 milyon Euro talep ediyor.

Kanarya ise Fransız futbolcuya 2.5 milyon Euro önermiş durumda. Plea'nın, istediği ücrette indirim yapması bekleniyor. Almanlar, bonservis bedeli olarak kapıyı 5 milyon Euro'dan açtı.

Maksimum 4 milyon euro
Fener cephesi, sözleşmesi 2023'te bitecek olan Plea için bu kadar yüksek bir rakam ödemeye sıcak bakmıyor. Alınan bilgiye göre Fenerbahçe, bonuslar dahil olmak üzere M'Gladbach'a, yaklaşık 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu ve karşı tarafın cevabı beklenmeye başladı. Taraflar arasındaki görüşmelerin bu hafta içerisinde de devam edeceği bildirildi. Eğer Plea ve kulübü, beklenen indirimleri yaparsa, bu transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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