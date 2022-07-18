Yeni Şafak Mevlüt Uysal'a neden vurdu? Üst düzey isimlerin adını kullanıp iş çeviriyor

YENİ Şafak gazetesi, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından 1.5 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mevlüt Uysal'ı ağır ithamlarla hedef aldı. Yeni Şafak, Mevlüt Uysal'ı hem eski İBB Başkanlığı ünvanını hem de hukukçu kimliğini kullanarak iş takipçiliği yapmakla suçladı. Uysal'ın bazı şirketlere imtiyaz sağlayıp, hukuksuz şekilde adrese teslim özel ihaleler yaptırdığı iddia edildi. Yeni Şafak'ın Uysal'ı neden hedef aldığı merak konusu oldu.

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Başakşehir Belediye Başkanı iken, Kadir Topbaş’ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nı devralan ve bu görevi 1,5 yıl yapan Mevlüt Uysal, iktidara yakın yayın organlarından Yeni Şafak gazetesi tarafından iş takipçiliği yapmak, üst düzey siyasetçilerin adını kullanarak bazı şirketlere adrese teslim ihaleler verdirmekle suçlandı. Yeni Şafak'ın Uysal'ı neden hedef aldığı merak edilirken, haberde şu iddialar yer aldı...

İBB Başkanı ünvanını kullanıyor

- Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Uysal, hem hukukçu kimliği hem eski “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı” unvanını kullanarak HSK ve Danıştay’da bazı isimleri etki altına aldı.

- Yine birçok bakanlıktaki ve bürokrasideki bağlantıları aracılığıyla hukuksuz ve kanunsuz taleplerde bulunuyor, haksız menfaat ve kazanç sağlıyor.

- Uysal özellikle adrese teslim ihaleler düzenlenmesi, ihalelerin hukuksuz şekilde bazı şirketlere verilmesi ya da bazı şirketlerin usulsüzlerinin yargıda aklanması için çaba gösteriyor.

Yeni Şafak'ın Mevlüt Uysal'ı manşetten hedef alması dikkat çekerken, nedeni merak konusu oldu.

Üst düzey isimleri istismar ediyor

- Mevlüt Uysal’ın yargıyı bazı kararları almaya zorlarken devletin en üst düzey isimlerini kullanmaktan çekinmediği belirtiliyor. Uysal’a, İBB Başkanlığı görevini Ekrem İmamoğlu’na devrettikten sonra hiçbir siyasi görev verilmedi.

- Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Uysal’ın perde arkasından iş takipçiliği yapması AK Parti’de birçok çevreyi de rahatsız ediyor.