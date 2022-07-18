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Bursa'da 16 yaşındaki sürücü, havaya ateş açarak durduruldu: Ekiplere yaptığı teklif şoke etti

Bursa'da 16 yaşındaki sürücü, havaya ateş açarak durduruldu: Ekiplere yaptığı teklif şoke etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine araç süren sürücü, polisin havaya ateş açmasıyla durduruldu. 16 yaşındaki sürücünün polis ekiplerine yaptığı teklif şoke etti.

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Sürücü, uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayıp, ekiplerin üzerine aracı hızla sürmeye başladı. Polis ekipleri havaya ateş açarak, 16 Y 5059 plakalı otomobili durdurdular. Sürücünün 16 yaşındaki Enes Ç. olduğu tespit edildi.

Ekiplere çirkin teklif
Araçtan inen sürücü Enes Ç., ekiplere "Bu araç benim arkadaşımın, çocukları almak için bana verdi. Ben arkadaşımı çağırayım ona ceza yazsanız. Gözünüzü seveyim. Ona yazın cezayı." dedi. Ekipler sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ile şerit değiştirme ihlali yapmaktan 427 TL cezai işlem uyguladı. Araç sahibine teslim edildi.

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