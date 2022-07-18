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Sibel Can konserinde ortalık karışmıştı Edremit Belediye Başkanı'ndan olayla ilgili açıklama

Sibel Can konserinde ortalık karışmıştı Edremit Belediye Başkanı'ndan olayla ilgili açıklama

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Sibel Can konseri sırasında yaşanan gerginlik olayı ile ilgili olarak Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yazılı bir basın açıklaması yaptı.

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Edremit Belediyesi ve şahsının sanata ve sanatçıya saygı, özen ve desteği tüm kamuoyunun malum olduğunu ifade eden Başkan Arslan “Sibel Can gibi ülkemize mal olmuş değerli bir sanatçının ilçemizde bulunması bizleri onurlandırmıştır. Şahsiyeti ve sanatıyla Edremit'imize teşrif ederek bizleri onurlandıran çok sevdiğim sanatçımıza Edremit halkını bir temsilcisi olarak hoş geldiniz demek ve kent adına çiçeğimizi takdim etmek arzusundaydım. Bu gayet normal, olması gereken, sanata duyarlı her bölgede rutin kabul edilen bir temsil görevidir.” dedi.

Kendisinin Edremit halkı adına çiçek takdiminin engellendiğini ifade eden Başkan Arslan “Buna mukabil bu davranışımız özel korumalar ve menajer tarafından engellenmiş güvenlik tedbirinin ötesinde şahsıma yönelik 'fedai' gibi tutum takınılmıştır. Halkın temsiline karşı hiç nazik olmayan söz, hareket ve eylemlerde bulunmuştur.” dedi.

Kabahatlerini örtmek için çeşitli algılar oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Başkan Arslan “Üstelik bu da yetmezmiş gibi kabahatlerini örtmek için şahsıma yönelik 'sarhoştu' şeklinde algılara başvurmuşlardır. Bu mesnetsiz, kesinlikle doğru olmayan ve kasıtlı olarak yapılan ithamı reddediyor, bu haysiyet cellatlığında doğru hükmü halkımızın vicdanına bırakıyorum.” dedi.

Konserde yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Bunun karşısında kendimize savunmuş olsak da hem değerli sanatçımızı izlemeye gelen halkımızın önünde böyle bir görüntü meydana gelmesinden hem de Edremit halkının bir temsilcisi olarak yaşadığımızdan üzüntü duyuyoruz.” dedi.

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