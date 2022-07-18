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Galatasaray'da kombine biletler genel satışa çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'da kombine biletler genel satışa çıktı

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonunda iç saha maçları için geçerli olacak kombine biletler genel satışa sunuldu.

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Galatasaray Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonunda iç saha maçları için geçerli olacak kombine biletler genel satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezonda Nef Stadı'nda yapacağı maçlar için genel satışına başlanan kombine biletlerin fiyatları 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor.

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