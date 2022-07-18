Eren operasyonunda EYP patladı: Bir jandarma şehit düştü

Van’ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonunda, EYP patlaması sonucu bir jandarma personeli şehit oldu, 1 jandarma personeli yaralandı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonunda, El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir jandarma personeli şehit oldu, 1 jandarma personeli yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Mahmut Top operasyonu çerçevesinde, 18 Temmuz tarihinde saat 03.30 sıralarında, önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu, bir jandarma personeli şehit oldu, bir jandarma personeli yaralandı.

Şehidin kimliği açıklandı

Çatak ilçesi Övecek Mahallesi'nde icra edilen Eren Abluka - 22 Operasyonu esnasında Uzman Jandarma VII. Kademeli Çavuş Mustafa Bozkurt (Kayseri), gece saat 03.30 sularında EYP patlaması sonucu şehit düştü.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehit olan personelimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadeleri yer aldı.