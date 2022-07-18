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Camide moda çekimi skandalı! Sancaklar Camii'nde yapılana tepki yağıyor

Camide moda çekimi skandalı! Sancaklar Camii'nde yapılana tepki yağıyor

BÜYÜKÇEKMECE Sancaklar Camii'nde skandala imza atıldı. Mankenler ile cami avlusunda moda çekimi yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan çekime büyük tepki yağdı.

Camide moda çekimi skandalı! Sancaklar Camii'nde yapılana tepki yağıyor

İstanbul’un en ilginç mimarisine sahip olan Büyükçekmece’de bulunan Sancaklar Caminde moda çekimi yapıldı.

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Camide moda çekimi skandalı! Sancaklar Camii'nde yapılana tepki yağıyor

Mankenler ile cami bahçesinde yapılan moda çekimi drone ile görüntülendi. 

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Camide moda çekimi skandalı! Sancaklar Camii'nde yapılana tepki yağıyor

Turistler kadar olamadılar

Camilere giren turistler bile saygıdan dolayı örtünürken bir giyim markası yeni kıyafetlerini tanıtması için mankenleri ile cami avlusunda çekim yaptırdı.

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Camide moda çekimi skandalı! Sancaklar Camii'nde yapılana tepki yağıyor

Yaptıkları moda çekimlerini video haline getiren giyim firması sosyal medya hesaplarında yayınladı. 

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