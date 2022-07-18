Camide moda çekimi skandalı! Sancaklar Camii'nde yapılana tepki yağıyor
BÜYÜKÇEKMECE Sancaklar Camii'nde skandala imza atıldı. Mankenler ile cami avlusunda moda çekimi yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan çekime büyük tepki yağdı.
İstanbul’un en ilginç mimarisine sahip olan Büyükçekmece’de bulunan Sancaklar Caminde moda çekimi yapıldı.
18
Mankenler ile cami bahçesinde yapılan moda çekimi drone ile görüntülendi.
28
Turistler kadar olamadılar
Camilere giren turistler bile saygıdan dolayı örtünürken bir giyim markası yeni kıyafetlerini tanıtması için mankenleri ile cami avlusunda çekim yaptırdı.
38
Yaptıkları moda çekimlerini video haline getiren giyim firması sosyal medya hesaplarında yayınladı.
48