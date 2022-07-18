Savaşın sembol ismi Rus gazeteci polisler tarafından yakalanıp gözaltına alındı

RUSYA'nın Ukrayna’da başlattığı işgale karşı mart ayında canlı yayında protesto eylemi yapan gazeteci Marina Ovsyannikova, Rusya’da polis tarafından gözaltına alındı. Ovsyannikova, bir süre sonra serbest bırakıldı. Ovsyannikova, birkaç gün önce de Kremlin yakınlarında Rusya’nın Ukrayna işgalini ve Rusya lideri Vladimir Putin’i eleştiren bir pankart taşımıştı.

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The Guardian’da yer alan habere göre, canlı yayındaki savaş karşıtı eylemiyle gündeme gelen gazeteci Marina Ovsyannikova, birkaç gün önce de Kremlin yakınlarında Rusya’nın Ukrayna işgalini ve Rusya lideri Vladimir Putin’i eleştiren bir pankart taşımıştı. Ovsyannikova’nın gözaltı haberi eylemden birkaç gün sonra alındı.

"Nerede olduğuna dair bilgi yok"

Gazetecinin çevresi, Telegram hesabından “Marina gözaltına alındı. Nerede olduğuna dair bilgi yok” mesajını paylaştı. Mesajda, Ovsyannikova’nın polis tarafından beyaz bir minibüse bindirildiği fotoğraflar da yer aldı.

Gözaltından kısa bir süre sonra Ovsyannikova, kendi Facebook hesabından iki köpeğiyle fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı. “Köpeklerimle yürüyüşe çıktım ve üniformalı bir grup bana yaklaştı. Şimdi ise karakoldayım.”

Ovsyannikova, yaklaşık üç saat sonra serbest bırakıldığını ve evine döndüğünü duyurdu.

Ovsyannikova, mart ayında Channel One televizyon kanalında haber yayını sırasında elinde savaş karşıtı pankartla ekrana çıkmıştı.

Rusya’da Kremlin’in Ukrayna’da “özel askeri operasyon” olarak nitelediği harekata “savaş”, “işgal” ifadelerini kullanmak ve karşı açıklamalar yapmak “yanlış bilgi yasası” kapsamında yasaklandı.