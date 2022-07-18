BIST 2.432
DOLAR 17,49
EURO 17,72
ALTIN 966,45
HABER /  DÜNYA

Savaşın sembol ismi Rus gazeteci polisler tarafından yakalanıp gözaltına alındı

Savaşın sembol ismi Rus gazeteci polisler tarafından yakalanıp gözaltına alındı

RUSYA'nın Ukrayna’da başlattığı işgale karşı mart ayında canlı yayında protesto eylemi yapan gazeteci Marina Ovsyannikova, Rusya’da polis tarafından gözaltına alındı. Ovsyannikova, bir süre sonra serbest bırakıldı. Ovsyannikova, birkaç gün önce de Kremlin yakınlarında Rusya’nın Ukrayna işgalini ve Rusya lideri Vladimir Putin’i eleştiren bir pankart taşımıştı.

Abone ol

The Guardian’da yer alan habere göre, canlı yayındaki savaş karşıtı eylemiyle gündeme gelen gazeteci Marina Ovsyannikova, birkaç gün önce de Kremlin yakınlarında Rusya’nın Ukrayna işgalini ve Rusya lideri Vladimir Putin’i eleştiren bir pankart taşımıştı. Ovsyannikova’nın gözaltı haberi eylemden birkaç gün sonra alındı.

"Nerede olduğuna dair bilgi yok"

Gazetecinin çevresi, Telegram hesabından “Marina gözaltına alındı. Nerede olduğuna dair bilgi yok” mesajını paylaştı. Mesajda, Ovsyannikova’nın polis tarafından beyaz bir minibüse bindirildiği fotoğraflar da yer aldı.

Gözaltından kısa bir süre sonra Ovsyannikova, kendi Facebook hesabından iki köpeğiyle fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı. “Köpeklerimle yürüyüşe çıktım ve üniformalı bir grup bana yaklaştı. Şimdi ise karakoldayım.”

Ovsyannikova, yaklaşık üç saat sonra serbest bırakıldığını ve evine döndüğünü duyurdu.

Ovsyannikova, mart ayında Channel One televizyon kanalında haber yayını sırasında elinde savaş karşıtı pankartla ekrana çıkmıştı.

Rusya’da Kremlin’in Ukrayna’da “özel askeri operasyon” olarak nitelediği harekata “savaş”, “işgal” ifadelerini kullanmak ve karşı açıklamalar yapmak “yanlış bilgi yasası” kapsamında yasaklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Camide moda çekimi skandalı! Sancaklar Camii'nde yapılana tepki yağıyor
Foto Galeri Camide moda çekimi skandalı! Sancaklar Camii'nde yapılana tepki yağıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbulkart'a yüzde 100 zam! İBB'nin zammı sonrası güncel fiyatlar
İstanbulkart'a yüzde 100 zam! İBB'nin zammı sonrası güncel fiyatlar
Gizemli hayırsever Rize'de çıktı bakkal sahibi olan biten karşısında şaşkın
Gizemli hayırsever Rize'de çıktı bakkal sahibi olan biten karşısında şaşkın
290 puanla hangi üniversiteye girerim 2022 üniversite taban puanlar
290 puanla hangi üniversiteye girerim 2022 üniversite taban puanlar
Eren operasyonunda EYP patladı: Bir jandarma şehit düştü
Eren operasyonunda EYP patladı: Bir jandarma şehit düştü
Murat Kurum'dan asbestli gemi için açıklama: 900 ton değil 9 ton asbest var
Murat Kurum'dan asbestli gemi için açıklama: 900 ton değil 9 ton asbest var
Atık su iddiaları! İSKİ'den Florya Plajı açıklaması
Atık su iddiaları! İSKİ'den Florya Plajı açıklaması
Meteoroloji saat vererek Bursa'yı uyardı! Şiddetli fırtına ve yağmur alarmı
Meteoroloji saat vererek Bursa'yı uyardı! Şiddetli fırtına ve yağmur alarmı
200 puanla öğrenci alan üniversiteler 2022 200 puanla nereye girilir?
200 puanla öğrenci alan üniversiteler 2022 200 puanla nereye girilir?
Hakkını istedi boynundan vuruldu! Ataşehir'de dehşet verici olay
Hakkını istedi boynundan vuruldu! Ataşehir'de dehşet verici olay
Şampiyon ligi ikinci eleme turu başlıyor Fenerbahçe için kritik gün
Şampiyon ligi ikinci eleme turu başlıyor Fenerbahçe için kritik gün