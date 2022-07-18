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Olaf Scholz: Emperyalizm Avrupa'ya geri döndü

Olaf Scholz: Emperyalizm Avrupa'ya geri döndü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, emperyalizmin Avrupa'ya geri döndüğünü belirtti.

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Scholz, Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede, siyasetin gerçeğin görülmesiyle başladığının altını çizerek "Gerçek olan, emperyalizmin Avrupa'ya geri döndüğüdür" ifadelerini kullandı.

Birçok ülkenin yakın ekonomik ilişkilerin ve karşılıklı bağımlılıkların aynı zamanda istikrar ve güvenliği sağlayacağını umduğunu belirten Scholz, Moskova'nın 'enerjiyi bir silah olarak kullandığını' iddia ederek Sovyetler Birliği'nin bile Soğuk Savaş sırasında bunu yapmadığını ifade etti.

Alman ordusunun ve sivil savunma yapılarının durumu ile Rus enerjisine olan aşırı bağımlılığa işaret eden Scholz, tüm bunların Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra yanlış bir güvenlik duygusu içinde olunduğunu gösterdiğini belirtti.

'Ne kadar çok enerji tasarrufu yaparsak o kadar iyi'
Scholz, Almanya'yı daha güvenli ve dirençli, Avrupa Birliği'ni de daha egemen ve uluslararası düzeni daha sürdürülebilir hale getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Küresel ekonominin onlarca yıldır görülmeyen bir zorlukla karşı karşıya olduğunu kaydeden Scholz, şöyle devam etti: "Kırık tedarik zincirleri, kıt ham maddeler, savaşın neden olduğu enerji piyasalarındaki belirsizlik, tüm bunlar dünya çapında fiyatları artırıyor. Dünyada hiçbir ülke böyle bir gelişmenin karşısında tek başına duramaz. İşverenler, sendikalar, bilim ve siyasi karar alıcılar arasındaki uyumlu eylemin bir parçası olarak bu ülkede kararlaştırdığımız gibi, birbirimize bağlı kalmalı ve el ele vermeliyiz. O zaman krizden girdiğimizden daha güçlü ve bağımsız çıkacağımıza inanıyorum. Hedefimiz bu."

Scholz, Alman halkına da seslenerek "Önümüzdeki aylarda hepimiz; sanayi, haneler, kasabalar ve topluluklar ne kadar çok enerji tasarrufu yaparsak o kadar iyi" çağrısında bulundu.

Scholz, "2008'de Gürcistan'ın işgali, ardından 2014'te Kırım'ın ilhakı, Doğu Ukrayna'ya yapılan saldırı ve nihayet bu yılın şubat ayında tüm ülkeye yapılan saldırıda bunu gördük. Putin'in bundan kurtulmasına izin vermek, şiddetin yasaları neredeyse hiçbir sonuç olmadan çiğneyebileceği anlamına gelir. O zaman nihayetinde kendi özgürlüğümüz ve güvenliğimiz de tehlikede olacaktır" ifadelerini kullandı.

'Üye devletler arasındaki ayrılıklar bizi zayıflatıyor'
Son yıllarda, AB'nin jeopolitik bir aktör haline gelmesi için sık sık ve haklı olarak çağrılar yapıldığını dile getiren Scholz, AB'nin kararlılıkla 'Putin'in neo-emperyalizminin başarılı olamayacağını' belirttiğini ifade ederek şunları kaydetti: "Hedefimiz, Avrupa'da çok uzun süredir çözümler için mücadele ettiğimiz tüm alanlarda saflarımızı sıklaştırmak olmalıdır; örneğin göç politikasında, örneğin bir Avrupa savunmasının inşasında, teknolojik egemenlik ve demokratik dayanıklılıkta. Jeopolitik bir AB için kararımızın sonuçlarının çok farkındayız. Avrupa Birliği, emperyalizm ve otokrasinin yaşayan antitezidir. Üye devletler arasındaki ayrılıklar bizi zayıflatıyor. Birliğimizi mutlaka korumamız ve derinleştirmemiz gerekiyor. Rakip büyük güçlerin olduğu bir dünyada sesimizi duyurmaya devam etmek istiyorsak, örneğin dış politikada artık ulusal vetoları göze alamayız."

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