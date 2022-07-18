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Doya Doya Moda jürisi 2022 kimler var yeni sezon jüri isimleri ne?

Doya Doya Moda jürisi 2022 kimler var yeni sezon jüri isimleri ne?

TV8'in en çok seyredilen ve takip edilen moda yarışması Doya Doya Moda bugün yeni sezonu ile başlıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların tarzıyla jüriden tam not almaya çalışacağı yarışmanın yeni sezon jürileri kimler olacak merak konusu oldu. Doya Doya Moda'nın yeni sezon jüri üyeleri ğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz olacak.

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Ekranların en tarz moda yarışması Doya Doya Moda bugün yeni sezonuyla başlıyor. Tarzına güvenen birbirinden iddialı yarışmacıların jüriden tam puan almak için yarışacağı Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyeleri de kimdir merak konusu oldu. Doya Doya Moda'nın yeni sezon jüri üyeleri ğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz olacak. 

Ekranların merakle beklenen programı Doya Doya Moda, yeni sezonuyla yeni sezonuyla izleyiciyle buluşacak. Hafta içi her gün yayınlanacak programın jürisi de belli oldu. 

Moda ve eğlence programı Doya Doya Moda, 18 Temmuz Pazartesi günü yeni bölümüyle TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Doya Doya Moda jürisi kimler:

Programın jürisinde Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

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