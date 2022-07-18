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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika ziyareti iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika ziyareti iptal edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meksika ve Venezüela ülkelerini içeren Güney Amerika seyahati ileri tarihe ertelendiği açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika'daki ilk durağının 7 yıl aradan sonra Meksika olması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın İran'a giderek İran lideri Reisi ve Rusya lideri Putin ile üçlü zirvede buluşması bekleniyor.

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