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Savcı Sayan Koronavirüse yakalandı

Savcı Sayan Koronavirüse yakalandı

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, koronavirüs (Covid-19) belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, rahatsızlığı sebebi ile yaptırmış olduğu Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin detayları duyuran Başkan Sayan, “Bugün yaptırmış olduğum Covid testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Genel
durumum iyidir. Dualarınızı beklerim.” diyerek yoğun geçen Balık Gölü Festivalinde ve 15 Temmuz etkinliklerinde bir arada olduğu herkesi Koronavirüs testi yaptırması için ricada bulundu.

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