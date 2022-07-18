BIST 2.438
DOLAR 17,49
EURO 17,77
ALTIN 965,40
HABER /  SPOR

Konyaspor-BATE Borisov maçının hakemi açıklandı

Konyaspor-BATE Borisov maçının hakemi açıklandı

Konyaspor'un, Belarus ekibi BATE Borisov takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yönetecek.

Abone ol

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak müsabakada Correia düdük çalacak. BATE Borisov'un ev sahibi olacağı karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanacak.

Karşılaşmada Correia'nin yardımcılıklarını Pedro Ribeiro ve Paulo Bras üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Joao Antonio Ferreira Gonçalves olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Haziran ayında bütçe 31 milyar açık verdi Maliye Bakanlığı verileri açıkladı
Haziran ayında bütçe 31 milyar açık verdi Maliye Bakanlığı verileri açıkladı
Rusya doğal gazına alternatif için Avrupa'nın gözü Azerbaycan'da
Rusya doğal gazına alternatif için Avrupa'nın gözü Azerbaycan'da
Limanlardan iyi haber geldi Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu açıkladı
Limanlardan iyi haber geldi Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika ziyareti iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika ziyareti iptal edildi
Olaf Scholz: Emperyalizm Avrupa'ya geri döndü
Olaf Scholz: Emperyalizm Avrupa'ya geri döndü
Doya Doya Moda jürisi 2022 kimler var yeni sezon jüri isimleri ne?
Doya Doya Moda jürisi 2022 kimler var yeni sezon jüri isimleri ne?
Dekan sekreteri korkunç halde bulundu! Eve çilingirle girdiler...
Dekan sekreteri korkunç halde bulundu! Eve çilingirle girdiler...
Savaşın sembol ismi Rus gazeteci polisler tarafından yakalanıp gözaltına alındı
Savaşın sembol ismi Rus gazeteci polisler tarafından yakalanıp gözaltına alındı
İstanbulkart'a yüzde 100 zam! İBB'nin zammı sonrası güncel fiyatlar
İstanbulkart'a yüzde 100 zam! İBB'nin zammı sonrası güncel fiyatlar
Gizemli hayırsever Rize'de çıktı bakkal sahibi olan biten karşısında şaşkın
Gizemli hayırsever Rize'de çıktı bakkal sahibi olan biten karşısında şaşkın