Adliyede hareketli saatler! Polis gözaltına aldı olaydan önce 112'yi aramış
İZMİR'de adliyenin önüne pompalı tüfekle gelen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.Abone ol
Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi'nin önüne gelen M.Ö (42), pompalı tüfekle içeriye girmek istedi. Polis ekipleri, M.Ö'yü yakaladı.
M.Ö, ekiplerce ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Öte yandan M.Ö'nün olaydan önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eski eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini, adliyenin önüne gidip intihar girişiminde bulunacağını söylediği öğrenildi.