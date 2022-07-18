İstanbulkart fiyatı zamlandı 18 Temmuz yeni İstanbulkart kaç para oldu?

İSTANBUL'da ulaşım ücretlerine yeni bir zam daha geldi. İBB tarafından İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı. Buna göre kişisel kart 35 TL'den 60 TL'ye, anonim kart 25 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı. Peki metrobüs, vapur, İETT otobüsleri, metro geçiş ücretleri kaç para oldu? Öğrenci-tam İstanbulkart fiyatları

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İSTANBUL'da ulaşım ücretlerine yeni bir zam daha geldi. Yapılan son zammın ardından yeni İstanbulkart geçiş ücretleri yeniden araştırma konusu oldu. İstanbullunun İETT otobüsleri, metro, vapur, metrobüs, tramvay gibi ulaşım hizmetleri için kullandığı İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı.Buna göre kişisel kart 35 TL'den 60 TL'ye, anonim kart 25 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı. Peki metrobüs, vapur, İETT otobüsleri, metro geçiş ücretleri kaç para oldu? Öğrenci-tam İstanbulkart fiyatları

İstanbulkart'a zam geldiğinin belirtilmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 18 Temmuz güncel İstanbulkart fiyatları ve konu hakkında tüm detaylar internethaber'de

18 Temmuz yeni ulaşım ücretleri: İstanbulkart'a yüzde 71, turistlerin kullandığı anonim karta se yüzde 100 zam yapıldı. Buna göre, kişisel kart 35 TL'den 60 TL'ye, anonim kart 25 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı.

Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücret 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimi 2,67 liradan 3,74 liraya çıktı. Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e, 15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e, 29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 lraya yükseldi. Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bilet de 67 liradan 94 liraya çıktı.

Marmaray geçiş ücretleri: Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya

çıktı.

Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e,

15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e, 29-35

istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya

yükseldi.

Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıktı.

Şehir hatları vapuru yeni zam tarifesi: Zam tarifesine göre Şehir Hatları Üsküdar-Eminönü tam bilet 5,71'den 7,99'a, Ortaköy-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Ortaköy Kadıköy 6,26'dan 8,76'ya, Üsküdar-Kadıköy 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Eminönü 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Karaköy 6,26'dan 8,76'ya, Beşiktaş-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kabataş (Beşiktaş)-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Beşiktaş 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Kabataş 6,26'dan 8,76'ya, Beykoz-Yeniköy 5,48'den 7,67'ye, Karaköy-Bostancı 8,61'den 12,05'e, Anadolu Hisarı Küçüksu-Aşiyan 5,48'den 7,67'ye, Beykoz-Sarıyer 5,71'den 7,99 liraya çıktı. Bütün hatlarda öğrenci ücret 2,67'den 3,74'e arttı. Adalar tarife ücret se 15,64'ten 21,90 liraya, öğrenci 7,82'den 10,95 liraya yükseldi.