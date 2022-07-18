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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan muhalefete: Terör örgütlerini sevindirecek adımlar atmayın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan muhalefete: Terör örgütlerini sevindirecek adımlar atmayın

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gelin bizimle siyasi polemik, kavga yapın ama bu memleketin birliğine, beraberliğine, dirliğine zarar verecek, terör örgütlerini sevindirecek adımlar atmayın." dedi.

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Turan, Karabiga Belediyesince düzenlenen 38. Karabiga Priapos Deniz Festivali'nde yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin tarih, turizm ve tarım şehri olmasının yanı sıra önemli bir balıkçılık kenti olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin her bir ilçesine ve beldesine hizmet etmenin kendileri için büyük onur olduğunu aktaran Turan "Antik bir liman kenti, tarih, deniz ve doğanın buluştuğu önemli bir merkez olan Karabiga eylül ayında doğal gaza kavuşmasıyla artık yazlık değil kışlık bir kent de olacak." diye konuştu.

Turan, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı sorunların yaşandığına dikkati çekerek, buna rağmen çarkların durmaması ve ihracatın artarak devam etmesinin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Turan, şunları kaydetti:

"Devlet-millet omuz omuza her zorluğu aşarız. 15 Temmuz'u daha geçtiğimiz gün hatırladık, şehitlerimizi yad ettik. Devlet ve millet hep beraber ne çok oyun bozacağımızı gördük. Bakmayın birileri, iftira atacak, birileri FETÖ'nün ekmeğine yağ sürecek 'tiyatro', 'kontrollü darbe' diyecek. Kim ne derse desin ama bu meydandan haykırıyorum ki tüm dünyaya demokrasi nasıl korunur, kollanır, lideriyle, milletiyle nasıl dik durulur, nasıl yol yürünür göstermiş olduk. Yanlış yapanlara izin vermeden, fırsat vermeden asla bir daha bu ülkede demokrasinin inkıtaya uğramayacağı bir dönemi başlatmış olduk. 15 Temmuz şehitlerimizi anarken, darbe girişimini, terör örgütlerini lanetlerken, törenlerimiz varken, maalesef birileri Cumhurbaşkanımızın yanındaki tercümanlara, çalışanlara laf atacak kadar devlet adabından ne kadar uzak olduklarını göstermiş oldular. Bizimle kavga edin, bizimle siyasi savaş yapın fakat çalışanları tehdit etmek büyük bir acizliktir. Bunu yapmayın. Bu meydandan söylüyorum, gelin bizimle siyasi polemik, kavga yapın ama bu memleketin birliğine, beraberliğine, dirliğine zarar verecek, terör örgütlerini sevindirecek adımlar atmayın."

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