Minik pensesim dediği 18 yaşındaki eşini öldürdü 40 gün sonra teslim oldu isim verdi

Karakola götürülen Evren işlemleri ardından komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Sevk edileceği esnada Evren’e "Neden yaptınız, neden öldürdünüz, niçin kaçtınız?" soruları yöneltilirken, Evren'in bu sorulara yanıtı ise "Katil kaynanam ben değilim. Ben pişmanım her şeyi Allah’a havale ediyorum. Kaynanama sorun” oldu.