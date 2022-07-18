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Denizli'de korkunç olay! 18 yaşındaki eşine kurşun yağdırdı

Denizli'de korkunç olay! 18 yaşındaki eşine kurşun yağdırdı

DENİZLİ'den son gelen haber korkunç! Merkezefendi ilçesinde 7 Haziran'da 18 yaşındaki eşi İrem E’yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı jandarmaya teslim oldu.

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Alınan bilgiye göre, cinayetin ardından yakalama kararı çıkarılan katil zanlısı Ferhat E. (27), Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığına gitti.

Burada ifade vermeyen Ferhat E, çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

7 Haziran'da İrem E. (18), kaldığı evin kapısının önünde kafası ve göğsünden tabancayla 5 el ateş edilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Katil zanlısı Ferhat E. olay yerinden kaçmış, çiftin iki aylık bebeklerinin olduğu ve cinayet sırasında bebeğin de evde bulunduğu öğrenilmişti.

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