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18 yaşındaki karısını 20 günlük bebeğinin yanında öldürdü! Tek kelime konuşmadan tutuklandı

18 yaşındaki karısını 20 günlük bebeğinin yanında öldürdü! Tek kelime konuşmadan tutuklandı

DENİZLİ’de yeni doğan bebeğinin 18 yaşındaki annesini 5 el ateş ederek öldüren ve hiçbir yerde konuşmayan katil koca, 5 dakika içinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta geçtiğimiz 7 Haziran günü meydana gelen olayda; evli ve 1 çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi Ferhat Evren (27) arasında çıkan kavgada, genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü.

Hiçbir yerde konuşmadı
Olayın ardından jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ferhat Evren 40 gün sonra jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ikna edildi ve teslim oldu. Jandarma karakolunda ifade vermeyen Ferhat Evren, komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

5 dakikada tutuklanıp cezaevine gönderildi
Cumhuriyet Savcısına da konuşmayan Ferhat Evren, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkemede de suskunluğunu korudu. Hiçbir şekilde bir şey söylemeyeceğini belirten Evren, 5 dakika içinde ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Katil kaynanam, ben değilim' diye bağırdı
20 günlük çocuğunun annesini öldüren Ferhat Evren'den geriye sadece adliyeye sevk edilirken mikrofona söylediği, "Katil kaynanam, ben değilim. Ben pişmanım, her şeyi Allah’a havale ediyorum. Kaynanama sorun” sözleri kaldı.

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