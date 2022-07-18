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Garanti Bankası'ndan çalışanlarına üçüncü zam! Maaşlarda yüzde 91 artış yaptı

Garanti Bankası'ndan çalışanlarına üçüncü zam! Maaşlarda yüzde 91 artış yaptı

GARANTİ Bankası, Ocak ve Nisan ayının ardından Ağustos ayında da çalışanlarına zam yapma kararı aldı. Böylece banka, 2022'de üçüncü kez zam yapmış oldu.

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Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşların maaşlarını eritirken ek zamlar gündeme gelmeye devam ediyor. Tüm personeline Ocak ve Nisan ayında toplam yüzde 53.75’lik zam yapan Garanti BBVA, bugün 3.kez zam kararı aldı.

Banka Ağustos ayından geçerli olmak üzere maaşlara yüzde 24 zam yapılacağını duyurdu. Böylelikle çalışanlara sadece 2022'de yapılan zam oranı yüzde 74'ü buldu.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ tüm personeline attığı elektronik postada şu ifadeleri kullandı:

"Değişen ekonomik koşullara ve bunun getirdiği zorluklara uyum sağlayacak bir ücretlendirme politikası her zamankinden daha farklı bir ihtiyaç haline geldi. Bu nedenle açıkladığımız  rutin artış dönemleri dışında hareket etmemiz kaçınılmaz oldu.  Söz konusu ücret artış oranı grup genelinde yüzde 24 olarak uygulanacak, böylelikle 2022 yılı bileşik baz artış oranımız yüzde 91 olarak gerçekleşecektir."

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