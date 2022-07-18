BIST 2.437
DOLAR 17,50
EURO 17,74
ALTIN 965,16
HABER /  SPOR

Okay Yokuşlu eski takımına geri döndü!

Okay Yokuşlu eski takımına geri döndü!

Celta Vigo ile olan sözleşmesini karşılıklı sona erdiren milli futbolcu Okay Yokuşlu, eski takımı West Bromwich Albion ile 3 yıllık söz kesti.

Abone ol

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak forma giydiği İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

LaLiga ekiplerinden Celta Vigo ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile sona erdiren Okay Yokuşlu'nun yeni adresi İngiltere oldu. Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, tecrübeli orta saha oyuncusunu 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak WBA forması giyen Okay, 16 maçta görev almış ve takımına 1 asistlik katkı sağlamıştı.

"Geri getirdiğimiz için mutluyuz"
Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan West Bromwich Albion Teknik Direktörü Steve Bruce, "Okay gibi bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için çok mutluyum. Orta sahada kaliteye ihtiyacımız var ve Okay bunu sağlayacak. Avrupa'dan birçok takım onu istiyordu ancak buraya dönmek istediğini söyledi. Onu geri getirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başladı Bakan Özer detayları açıkladı
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başladı Bakan Özer detayları açıkladı
CHP'nin Diyarbakır il başkanlığına kayyum atandı! Mahkemeden şoke eden karar
CHP'nin Diyarbakır il başkanlığına kayyum atandı! Mahkemeden şoke eden karar
Serdar Uzuntaş kimdir kaç yaşında Serdar Uzuntaş ne iş yapıyor?
Serdar Uzuntaş kimdir kaç yaşında Serdar Uzuntaş ne iş yapıyor?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den flaş mesai saati açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den flaş mesai saati açıklaması
Vapur biniş ücretleri 2022 zam mı geldi İstanbulkart vapur öğrenci-tam geçiş ücreti
Vapur biniş ücretleri 2022 zam mı geldi İstanbulkart vapur öğrenci-tam geçiş ücreti
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Avusturya ekibi ile kapışacak
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Avusturya ekibi ile kapışacak
Kocaeli YKS birincisi kim belli oldu! TYT ve yabancı dil sınavından 500 tam puan aldı
Kocaeli YKS birincisi kim belli oldu! TYT ve yabancı dil sınavından 500 tam puan aldı
Kayseri'de 2 çocuk babası polis hayatını kaybetti
Kayseri'de 2 çocuk babası polis hayatını kaybetti
Metro biniş ücretleri tek geçiş tam-öğrenci kaç para oldu? İstanbulkart ücretleri güncel tarife
Metro biniş ücretleri tek geçiş tam-öğrenci kaç para oldu? İstanbulkart ücretleri güncel tarife
Türk Tabipler Birliği'nden imam hakkında suç duyurusu
Türk Tabipler Birliği'nden imam hakkında suç duyurusu