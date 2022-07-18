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ÖSYM YKS'ye girenlerin cevap kağıtlarını erişime açtı

ÖSYM YKS'ye girenlerin cevap kağıtlarını erişime açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Haziran'daki 2022-YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran'da uygulanan 2022-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile 2022-YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları ile değerlendirme sonuçları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

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