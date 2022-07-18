BIST 2.438
DOLAR 17,51
EURO 17,74
ALTIN 966,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da alkollü araç kullanan çocuk yayaya çarparak öldürdü

Samsun'da alkollü araç kullanan çocuk yayaya çarparak öldürdü

Samsun'un Alaçam ilçesinde 16 yaşındaki alkollü çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Abone ol

Samsun'un Alaçam ilçesinde bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu iddiasıyla, alkollü araç kullandığı belirlenen 16 yaşındaki çocuk ile yanındaki iki kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Sinop-Samsun kara yolunun 16. kilometresinde 22 BB 059 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan S.İ.T (26), son anda yerde birinin yattığını fark etti.

Yerde yatan şahsa çarpmamak için aracını ortalayıp üzerinden geçen S.İ.T, yol kenarına park ederek yaralı olduğu anlaşılan kişiye müdahalede bulunmak istedi.

S.İ.T'nin müdahale ettiği sırada aynı yöne seyir halindeki S.E.A'nın (16) kullandığı 28 EP 295 otomobil, yaralının üzerinden geçti.

S.İ.T'nin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesi sonucu kimliği tespit edilen bisiklet sürücüsü Özkan Ocak'ın (45) yaşamını yitirdiği belirlendi.

S.E.A. ile aynı araçta bulunan S.S. (31) ve T.Ş. (25) gözaltına alındı.

S.E.A'nın 2,58 promil alkollü olduğu ve Ankara Çocuk Şube Müdürlüğünce arandığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında S.E.A'nın bisiklet sürücüsü Ocak'a çarparak uzaklaştığı, daha sonra geri döndüğü, aracını S.İ.T'nin üzerine sürüp yaralıya müdahale etmesine engel olduğu ve Ocak'ın üzerinden tekrar geçtiği belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM YKS'ye girenlerin cevap kağıtlarını erişime açtı
ÖSYM YKS'ye girenlerin cevap kağıtlarını erişime açtı
Yunanistan'ı ayağa kaldıran harita NFT oluyor 1522 kişiye hediye edilecek
Yunanistan'ı ayağa kaldıran harita NFT oluyor 1522 kişiye hediye edilecek
Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında aslen nereli evli mi? Gülşah Saraçoğlu 2 kez boşandığı eşi kimdir?
Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında aslen nereli evli mi? Gülşah Saraçoğlu 2 kez boşandığı eşi kimdir?
Okay Yokuşlu eski takımına geri döndü!
Okay Yokuşlu eski takımına geri döndü!
CHP'nin Diyarbakır il başkanlığına kayyum atandı! Mahkemeden şoke eden karar
CHP'nin Diyarbakır il başkanlığına kayyum atandı! Mahkemeden şoke eden karar
Doya Doya Moda yarışması jürisi Serdar Uzuntaş kimdir, kaç yaşında? Serdar Uzuntaş evli mi?
Doya Doya Moda yarışması jürisi Serdar Uzuntaş kimdir, kaç yaşında? Serdar Uzuntaş evli mi?
Serdar Uzuntaş kimdir kaç yaşında Serdar Uzuntaş ne iş yapıyor?
Serdar Uzuntaş kimdir kaç yaşında Serdar Uzuntaş ne iş yapıyor?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den flaş mesai saati açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den flaş mesai saati açıklaması
Garanti Bankası'ndan çalışanlarına üçüncü zam! Maaşlarda yüzde 91 artış yaptı
Garanti Bankası'ndan çalışanlarına üçüncü zam! Maaşlarda yüzde 91 artış yaptı
Vapur biniş ücretleri 2022 zam mı geldi İstanbulkart vapur öğrenci-tam geçiş ücreti
Vapur biniş ücretleri 2022 zam mı geldi İstanbulkart vapur öğrenci-tam geçiş ücreti