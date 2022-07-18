Yasemin Yılmaz kimdir Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz kaç yaşında?

TV8 ekranlarının en çok seyredilen moda ve eğlence programı Doya Doya Moda yeni sezonu ile başlıyor. Bu sezon jüri koltuğuna oturan yeni isimlerden biri de Yasemin Yılmaz oldu. Birçok defileye katılan Yasemin Yılmaz 27 yaşında ve tasarımcı. Bybabgal adında bir markası olan Yasemin Yılmaz evli mi, sevgilisi var mı?

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TV 8 ekranlarının en çok seyredilen moda yarışması Doya Doya Moda bugün başlıyor. Sevilen moda yarışmasında jüri koltuğuna oturan yeni isimlerden biri de Yasemin Yılmaz oldu. 27 yaşında olan Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz, ilk defilesi ile podyumları sallamıştı. babgal instagram hesabını kullanan Yasemin Yılmaz'ın 40 .4K kullanıcısı bulunuyor.

Önümüzdeki aydan itibaren TV8 ekranlarında yayınlanması beklenen Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi olduğu açıklanan Yasemin Yılmaz 27 yaşında. Hem Türkiye hem de dünyada birçok defileye katıldı ve önemli isimlerle çalıştı. Tasarımlarıyla da adından söz ettirmeyi başardı. 2020 yılında yılın en iyi çıkış yapan moda tasarımcısı ödülünü aldı. Fashion Weeks'te koleksiyonları çok konuşuldu. İlk defilesiyle Oligark'ı salladı.

Deren Talu kendisi hakkında; “Yasemin’in her tasarımı, sanki beni düşünerek yapılmış gibi hissediyorum. Hazırladığı her parçaya bayılıyorum. Zevkle giyiyorum ve kendime çok yakıştırıyorum. Yılbaşı gecesi için nokta atışı tasarımları muhteşem” yorumunda bulundu.

Son olarak FashionTV’nin 25. yıl kutlamalarında görücüye çıkan kıyafetleriyle göz kamaştırdı.

Güzel jüri üyesinin Bybabgal adında bir markası bulunuyor.

Doya Doya Moda Yasemin Yılmaz Instagram hesabı

Çekimlerine başlanan Doya Doya Moda'nın yeni sezondaki jüri üyelerinden biri olarak izleyicilerin karşısına çıkacak Yasemin Yılmaz'ın kendisine ait bir Instagram hesabı var ve 40 bine yakın takipçisi bulunuyor. Genç olmasından dolayı programı seyredenler tarafından bu sayının katlanması muhtemel. Kendisini @babgal adresinden takip edebilirsiniz.