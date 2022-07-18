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Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı

 DİYARBAKIR’ın Ergani İlçe Devlet Hastanesinde hasta yakınları hemşireleri önce tehdit etti, ardından yumruk ve sopalarla darp etti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Ergani İlçe Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aciliyeti olmayan hasta, doktor kontrolünden sonra gözlem odasında buhar verilmesi için gönderildi. Biri kadın 3 sağlık çalışanı Avşin D., Ferhat G., Osman K. hastanın kustuğunu görünce yatağa uzandırarak buhar verdi. Hastaya buhar verilmesinden sonra hasta yakını 4 şahıs, ilk önce sözlü ardından erkek sağlık çalışanı Ferhat G. ve Osman K.’ya ellerindeki sopa ve sandalyelerle saldırmaya başladı.

İddiaya göre, bir başkasının kimliğiyle giriş yapan hastanın yakınları, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayda 2 sağlık çalışanı yaralandı.

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