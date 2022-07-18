Gülşah Saraçoğlu eski hali nasıldı, kaç kilo verdi estetiksiz haline bakın

TV8 ekranlarının moda yarışması Doya Doya Moda bugün başlıyor. Bu sezon da jüri koltuğuna oturan isimlerden biri ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu oldu. Özek hayatı ile sık sık magazin basınında konuşulan Gülşah Saraçoğlu kimdir, aslen nereli, evli mi ve oğlunun babası kimdir soruları merak edildi. 41 yaşında olan Gülşah Saraçoğlu Selçuk Yentur ile iki kez evlendi Aslan adında bir oğlu var.

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TV 8 ekranlarının en çok seyredilen moda yarışması Doya Doya Moda bugün başlıyor. Bu sezon da Gülşah Saraçoğlu jüri koltuğundaki yerini aldı. Doya Doya Moda jüri üyeleri bulunan Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, kimdir soruları yoğun ilgi görüyor. Moda alanında ismini duyuran Gülşah Saraçoğlu'nun 9 yaşında çocuğu bulunuyor. Başarılı isim yorumları ile de yarışmada dikkat çekiyor. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun hayatı ile ilgili bilgiler

Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında:

Gülşah Saraçoğlu, 1982 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimine devam ederken moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı. 2012 yılında ayrıldığı eşi Selçuk Yentur ile yeniden nikah masasına oturdu. Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan Gülşah Saraçoğlu verdiği kilolarla hem şaşırttı hem de bambaşka birine dönüştü.

2010 yılında evlenip 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile 2014 yılında tekrar evlendi.D aha sonra yine 2015 yılında boşanıp yine eski eşi Selçuk Yentur ile 11 Ocak 2018 tarihinde tekrar nişanlandı. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu var.