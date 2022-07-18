Bu uygulamaları hemen silin! Tüm paranız çalınabilir...
Teknolojinin artık hayatımızın her alanda olması ile birlikte neredeyse tüm işlerimizi bilgisayardan veya telefonlardan hallediyoruz. Ancak bu kolaylık bazen yerine büyük tehlikelere bırakabiliyor.
Günümüzde artık neredeyse tüm işlerimizi teknoloji sayesinde parmağımızın uçlarıyla telefonlarımızdan veya teknolojik aletlerimizden yapıyoruz.
Bunların en başında ise banka işlemlerimiz geliyor. Bir güvenlik araştırmacısı, Android telefonlar için oldukça tehlikeli olabilecek uygulamaları deşifre etti.
Google Play Store'da en az 8 uygulamada tespit edilen Autolycos adındaki kötü yazılım kullanıcıları maddi zarara uğratıyor.
Yazılım uygulamayı indiren kişileri paralı hizmetlere üye etmeye başlıyor. İlk olarak 2021 yılında keşfedilen Autolycos'un Google tarafından incelenip zararlı bulunması yaklaşık altı ay sürdü.