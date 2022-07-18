Mevlüt Uysal'dan Yeni Şafak'a cevap! Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan mı?

Yeni Şafak gazetesi eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ı ağır suçlamalarla manşetine çekti. “Hedef ben değilim” diyen Uysal, kendisi üzerinden Cumhurbaşkanı'na bir hamle yapılıyor olabileceğini söyledi.

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Yeni Şafak gazetesi bugün, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mevlüt Uysal'ı hedef aldı. Ankara kulislerine dayandırılan haberde, "hem hukukçu kimliği hem eski 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı”' unvanını kullanarak HSK ve Danıştay’da bazı isimleri etki altına aldı', 'birçok bakanlıktaki ve bürokrasideki bağlantıları aracılığıyla hukuksuz ve kanunsuz taleplerde bulunuyor, haksız menfaat ve kazanç sağlıyor', 'Uysal özellikle adrese teslim ihaleler düzenlenmesi, ihalelerin hukuksuz şekilde bazı şirketlere verilmesi ya da bazı şirketlerin usulsüzlerinin yargıda aklanması için çaba gösteriyor' suçlamaları yapıldı.

Neden böyle bir haber yaptılar anlayamadım

İddiaların odağındaki Mevlüt Uysal, Halk TV'ye yaptığı açıklamada, mesleğinin avukatlık olduğunu anımsatarak, “Belediye başkanlığından önce 19 sene boyunca avukatlık yaptım. Başkanlıktan sonra avukatlık yapmadım. Hangi işin takipçiliğini yapmışım bende bilmiyorum. Neden böyle bir haber yaptılar anlayamadım. Ben kendileri ile bir problem yaşamadım. Geçmişte yaşadığımız problemler var mı onu da bilmiyorum. Ben başkanlığım süresince sadece doğru şeyler yapmaya çalıştım” dedi.

'Haberin konusu ben değilim'

“Neden şimdiye kadar beklediler?” diyen Uysal, “Bu haberin konusu ben değilim. Başka hedefleri vardır, beni haber yapıyorlardır. Somut bir olay olsa da söyleseler. 'Şu işi takip ediyor' deseler. Öyle bir şey yok. Haberden önce beni hiç aramadılar. Diyorum ya Albayrak grubu ile bir sıkıntım hiç olmadı. Başkasına nasıl dayandıysam onlara da öyle davrandım. Onların lehine ve aleyhine bir şey yapmadım. Lehe bir beklentileri vardıysa neden şimdiye kadar neden beklediler? Dediğim gibi tek tahminim konu ben değilim. Başka bir hedefleri olabilir. Zaten kendilerinden davacı olacağım” diye konuştu.

Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan olabilir mi?

“Sizce hedef kim? Sizin üzerinizden Cumhurbaşkanı’nın mı hedef alındığını düşünüyorsunuz?” sorumuza Uysal, “Olabilir” yanıtını verdi.