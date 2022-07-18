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Korkunç kaza! Pist dışına mecburi iniş yapan yolcu uçağı ters döndü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Korkunç kaza! Pist dışına mecburi iniş yapan yolcu uçağı ters döndü

SOMALİ'de pist dışına mecburi iniş yapan bir yolcu uçağının ters döndüğü, uçakta bulunan mürettebat ile yolcuların kazadan kurtulduğu bildirildi.

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Yerel basındaki habere göre, mecburi iniş yapan uçağın Baidoa şehrinden gelen iç hatlar uçağı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da pist dışına acil iniş yapan uçaktaki mürettebat ve yolcu, 30 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Sosyal medyada, Mogadişu Havalimanı'nın dışına mecburi iniş yapan uçağın ters dönüğü ve alev aldığı görüntüler yer aldı.

Kazanın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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