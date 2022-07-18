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Menderes'in yeni belediye başkanı belli oldu! Koltuğa Cumhur İttifakı adayı oturdu

Menderes'in yeni belediye başkanı belli oldu! Koltuğa Cumhur İttifakı adayı oturdu

İZMİR'in Menderes ilçesinde, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan belediye başkanı Mustafa Kayalar'ın yerine Erkan Özkan seçildi.

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Hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Menderes Belediye Başkanlığı görevinden alınan Mustafa Kayalar'ın yerine başkan vekilliği için seçim yapıldı. Millet İttifakı'ndan Erkan Özkan aday olurken Cumhur İttifakı ise ilk tur için bir aday çıkarmadı. Belediye meclisinde 15 CHP, 8 AK Parti, 1 de MHP'li meclis üyesi bulunuyor.

AK Parti'nin seçim salonunda bulunan Mustafa Kayalar'ın salonda bulunmasına itiraz ettiği, Kayalar'ın salondan ayrıldığı öğrenildi. Seçim salonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de hazır bulundu.

Seçimin ilk iki turunda aday çıkarmayan Cumhur İttifakı grubunun aday olduğunu açıklamayan ve CHP’den istifa ettiği öne sürülen Mustafa Akın'ın ismini yazdığı görüldü. Millet İttifakı'nın adayı Erkan Özkan ise birinci turda 13, ikinci turda 14 oy aldı. 

Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde 3. turda Millet İttifakı'nın adayı Erkan Özkan 15 oy alarak başkan vekili seçildi.

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