BIST 2.446
DOLAR 17,44
EURO 17,79
ALTIN 961,79
HABER /  GÜNCEL

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesine açıklama

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesine açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, yarın gerçekleşecek olan İran buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşecekleri konulara değindi.

Abone ol

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde Rusya çevresindeki sıcak noktalarda yaşananları ele alacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rossiya-24 televizyonunda yayınlanan açıklamalarında, Rusya Devlet Başkanı’nın İran’ın başkenti Tahran’a yarın gerçekleştireceği ziyaretin başlıca amacının, Suriye konulu Astana üçlüsü görüşmelerine katılmak olduğunu söyledi.

Peskov, Rusya, Türkiye ve İran’ı içeren bu görüşme formatının, Suriye’de barış sağlanmasına gerçek manada yardımcı olan tek uluslararası format olduğunu kaydetti.

Putin’in Tahran’da ayrıca, Reisi ve Erdoğan’la ikili olarak ayrı görüşmelerinin de olacağını belirten Peskov, görüşmeler esnasında ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin ve ülkeler arasındaki siyasal diyaloğun ele alınacağını söyledi.

Söz konusu ikili görüşmelerde Rusya çevresindeki sıcak noktalarda yaşananlar konusunda fikir alışverişinde bulunulacağını kaydeden Peskov, “Çevremizde, çözülmeleri için işbirliği yapmamızı gerektiren çok sayıda sıcak bölgesel sorun bulunuyor” dedi.

Kremlin Sözcüsü, bir soru üstüne de Rusya ile İran arasındaki ticaret hacmini dolar üstünden hesaplamayı bırakabileceklerini belirterek şöyle devam etti: “Geçen yıl ülkelerimizin ticaret hacmi 4 milyar doları biraz geçmişti. Gerçi belki de ticaret hacmini dolar üstünden hesaplamak doğru olmayabilir. Bankacılık ve finans alanlarındaki işbirliğimiz arttıkça, zamanla bunu dolar üstünden hesaplama uygulamasını da bırakabiliriz.”
Rusya Devlet Başkanı Putin yarın Tahran’da İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de bir araya gelecek.

İlgili Haberler
Bakan Hulusi Akar'dan kırmızı hat için sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika ziyareti iptal edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği Savaş sonrası ilk görüşme
ÖNCEKİ HABERLER
Menderes'in yeni belediye başkanı belli oldu! Koltuğa Cumhur İttifakı adayı oturdu
Menderes'in yeni belediye başkanı belli oldu! Koltuğa Cumhur İttifakı adayı oturdu
235 puanla nereye girilir 2022 230 puanla öğrenci alan üniversite listesi
235 puanla nereye girilir 2022 230 puanla öğrenci alan üniversite listesi
320 puanla nereye girilir 2022 ÖSYM üniversite taban puanları
320 puanla nereye girilir 2022 ÖSYM üniversite taban puanları
Tartışılan 15 Temmuz raporu için TBMM'den açıklama Eski AK Partili Vekil 'Şentop'a sorun' demişti
Tartışılan 15 Temmuz raporu için TBMM'den açıklama Eski AK Partili Vekil 'Şentop'a sorun' demişti
Litvanya ve Polonya'nın ardından bir ülke daha harekete geçti! Bayraktar TB2 kampanyası başlattılar
Litvanya ve Polonya'nın ardından bir ülke daha harekete geçti! Bayraktar TB2 kampanyası başlattılar
2022-2023 eğitim öğretim takvimi okullar ne zaman açılacak MEB okul takvimi
2022-2023 eğitim öğretim takvimi okullar ne zaman açılacak MEB okul takvimi
Mevlüt Uysal'dan Yeni Şafak'a cevap! Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan mı?
Mevlüt Uysal'dan Yeni Şafak'a cevap! Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan mı?
AB'den flaş Azerbaycan açıklaması: Birkaç yıl içinde
AB'den flaş Azerbaycan açıklaması: Birkaç yıl içinde
Yasemin Yılmaz kaç yaşında, ne iş yapıyor Doya Doya Moda jürisi sevgilisi var mı?
Yasemin Yılmaz kaç yaşında, ne iş yapıyor Doya Doya Moda jürisi sevgilisi var mı?
Kadir Şeker'in tahliyesine bir itiraz daha yapıldı 10 yıl hapsi isteniyordu
Kadir Şeker'in tahliyesine bir itiraz daha yapıldı 10 yıl hapsi isteniyordu