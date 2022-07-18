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Milan'dan Zlatan Ibrahimovic kararı

Milan'dan Zlatan Ibrahimovic kararı

İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Milan, 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

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İtalyanın köklü kulüplerinden ve geçtiğimiz sene İtalya Serie A'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Milan, İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

Milano ekibinin resmi siteden yaptığı açıklamada, “Milan, Zlatan Ibrahimovic ile 30 Haziran 2023’e kadar yeni sözleşme imzalamaktan mutluluk duyar. İsveçli forvet 11 numaralı formayı giymeye devam edecek” ifadelerine yer verildi.

40 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geride kalan sezonda Milan formasıyla çıktığı 23 Serie A karşılaşmasında 8 gol atarken 3 de asist yapmıştı.

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