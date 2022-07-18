BIST 2.448
DOLAR 17,46
EURO 17,80
ALTIN 961,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yozgat'ta feci kaza! Ölenler ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yozgat'ta feci kaza! Ölenler ve yaralılar var

 YOZGAT'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Abone ol

A.K. (62) yönetimindeki 42 ETN 21 plakalı otomobil ile A.A. (57) idaresindeki 66 EB 287 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Kayseri kara yolu Yenipazar beldesi yakınlarında çarpıştı.

Otomobil sürücüsü A.K. ile hafif ticari araçtaki F.A. kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü A.A. ile aynı araçta bulunan E.A. (20), G.A. (59) ve H.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzine kallavi indirim! Bu gece yarısı benzin 96 kuruş ucuzladı! Motorin ve LPG'ye ise...
Benzine kallavi indirim! Bu gece yarısı benzin 96 kuruş ucuzladı! Motorin ve LPG'ye ise...
TOKİ başvuru şartları 2022 kimler TOKİ için başvuru yapabilir, ne zaman başlıyor?
TOKİ başvuru şartları 2022 kimler TOKİ için başvuru yapabilir, ne zaman başlıyor?
Antalya'da yaşandı! Apartmana yayılan kötü korku sonrası ortaya çıktı
Antalya'da yaşandı! Apartmana yayılan kötü korku sonrası ortaya çıktı
Kurban Bayramı'nın peşine kırmızı ete zam geldi ikinci zam yolda
Kurban Bayramı'nın peşine kırmızı ete zam geldi ikinci zam yolda
TOKİ başvuru şartları 2022 İstanbul kimler başvurabilir ödemeleri nasıl olacak?
TOKİ başvuru şartları 2022 İstanbul kimler başvurabilir ödemeleri nasıl olacak?
Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik'ten veda sözlerinde Nuri Şahin'e övgü
Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik'ten veda sözlerinde Nuri Şahin'e övgü
İşverenlerin asgari ücrette 'prim' oyunu! BBP başkanı Destici ifşa etti
İşverenlerin asgari ücrette 'prim' oyunu! BBP başkanı Destici ifşa etti
Dolar 22 lira olacak! Dünyaca ünlü yatırım bankasından korkutan tahmin
Dolar 22 lira olacak! Dünyaca ünlü yatırım bankasından korkutan tahmin
Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesine açıklama
Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesine açıklama
Menderes'in yeni belediye başkanı belli oldu! Koltuğa Cumhur İttifakı adayı oturdu
Menderes'in yeni belediye başkanı belli oldu! Koltuğa Cumhur İttifakı adayı oturdu