Bafetimbi Gomis'e sürpriz teklif! Mbaye Diagne'den sonra oda gidiyor

Mbaye Diagne'yi Fatih Karagümrük'e kiralayan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'e de teklif geldi. Bafetimbi Gomis için İran'ın Sepehan kulübünden teklif geldi.

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Galatasaray'da 2. dönemini geçiren Bafetimbi Gomis için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gomıs'e 1 milyon dolarlık teklif

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'i İran kulübü Sepahan istiyor. Ülke basınındaki haberlere göre Gomis transferi için İran kulübünün yöneticileri görüşmeleri sürdürüyor.

Gomis'in Sepahan'dan yıllık 1 milyon euro maaş istediği ve bu doğrultuda görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

Fransız golcü, geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 14 maçta 9 gol attı.