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Bafetimbi Gomis'e sürpriz teklif! Mbaye Diagne'den sonra oda gidiyor

Bafetimbi Gomis'e sürpriz teklif! Mbaye Diagne'den sonra oda gidiyor

Mbaye Diagne'yi Fatih Karagümrük'e kiralayan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'e de teklif geldi. Bafetimbi Gomis için İran'ın Sepehan kulübünden teklif geldi.

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Galatasaray'da 2. dönemini geçiren Bafetimbi Gomis için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gomıs'e 1 milyon dolarlık teklif
Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'i İran kulübü Sepahan istiyor. Ülke basınındaki haberlere göre Gomis transferi için İran kulübünün yöneticileri görüşmeleri sürdürüyor.

Gomis'in Sepahan'dan yıllık 1 milyon euro maaş istediği ve bu doğrultuda görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

Fransız golcü, geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 14 maçta 9 gol attı.

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