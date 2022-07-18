BIST 2.446
DOLAR 17,44
EURO 17,79
ALTIN 961,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yozgat’ta trafik kazası iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Yozgat’ta trafik kazası iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Yozgat’ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Abdülkerim Karatarla (62) yönetimindeki Volvo marka 42 ETN 21 plakalı otomobil ile Alaeddin Atik (57) yönetimindeki Peugeot marka 66 EB 287 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Kayseri karayolu Yenipazar beldesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Abdülkerim Karatarla ile hafif ticari araçtaki Fuat Atik, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürüsü ile araçta bulunan E.A. (20), G.A. (59) ve H.A. ise yaralandı.
Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ndiaye'den transfer itirafı: Belhanda beni öldüreceğini söyledi
Ndiaye'den transfer itirafı: Belhanda beni öldüreceğini söyledi
Yozgat'ta feci kaza! Ölenler ve yaralılar var
Yozgat'ta feci kaza! Ölenler ve yaralılar var
TOKİ başvuru şartları 2022 kimler TOKİ için başvuru yapabilir, ne zaman başlıyor?
TOKİ başvuru şartları 2022 kimler TOKİ için başvuru yapabilir, ne zaman başlıyor?
Taliban'ın kadın çalışan kararı; İşten çıkmak için şart getirildi
Taliban'ın kadın çalışan kararı; İşten çıkmak için şart getirildi
Kurban Bayramı'nın peşine kırmızı ete zam geldi ikinci zam yolda
Kurban Bayramı'nın peşine kırmızı ete zam geldi ikinci zam yolda
Milan'dan Zlatan Ibrahimovic kararı
Milan'dan Zlatan Ibrahimovic kararı
TOKİ başvuru şartları 2022 İstanbul kimler başvurabilir ödemeleri nasıl olacak?
TOKİ başvuru şartları 2022 İstanbul kimler başvurabilir ödemeleri nasıl olacak?
Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik'ten veda sözlerinde Nuri Şahin'e övgü
Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik'ten veda sözlerinde Nuri Şahin'e övgü
İşverenlerin asgari ücrette 'prim' oyunu! BBP başkanı Destici ifşa etti
İşverenlerin asgari ücrette 'prim' oyunu! BBP başkanı Destici ifşa etti
Dolar 22 lira olacak! Dünyaca ünlü yatırım bankasından korkutan tahmin
Dolar 22 lira olacak! Dünyaca ünlü yatırım bankasından korkutan tahmin