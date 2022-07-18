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Ekipler seferber oldu, Aydın'daki yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Aydın’ın Kuşadası ile Söke ilçeleri arasında çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

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Söke ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

 Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale edilirken, tüm birimler yangının büyümemesi için seferber oldu.

Kritik bölge olarak değerlendirilen Ağaçlı’daki yangını söndürmek için orman ekiplerinin yanı sıra bölgeye TOMA’lar da sevk edildi. Orman Müdürlüğüne bağlı helikopter ve uçaklar alevlere havadan müdahale ederken, ekiplerin yoğun çabasının ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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