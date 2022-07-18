Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredi faizleri kararını açıkladı! Faizler silindi! İşte yeni sistem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK kredisi alan öğrencilerden artık faiz ve enflasyon farkı alınmayıp sadece ana paranın geri ödeneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan kabine toplantısı sonrası kararları duyurdu.

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Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının heyecanla beklediği KYK kredisi geri ödemelerine ilişkin düzenleme kararı açıklandı. Artık kredi geri ödemesini halen yapmakta olan ya da vergi dairelerine devreden tüm borçluların kredi geri ödemeleri ana para üzerinden yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında kredinin üzerine eklenen enflasyon farkının silindiğini duyurarak "Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz.Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sıkıyorsa gel ispatla Kemal Kılıçdaroğlu'nun krediler konusundaki faiz çıkışına da tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi:

-Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi belirli bir faizden değil, yurt içi üretici fiyat endeksine göre yapılıyor. Hiçbir zaman biz faiz uygulaması yapmadık utanmadan sıkılmadan faizden bahsediyor. Sıkıyorsa gel bunu ispatla. Kimden faiz almışız bunu ortaya koy. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabii tutulmadı.

Ücretli öğretmen ve usta öğretici konumundaki öğretmenler için de maaş düzenlemesi kararını da duyuran Cumhurbaşkanı "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse girenin alacağı ücret 3400 liradan 5740 liraya yükselmektedir." diyerek düzenlemeyi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklamalarından satır başları:

-Ülkelerin şartları yerine getirmemesi halinde süreci donduracağımızı buradan yeniden hatırlatmak istiyorum. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir. Gerisini kendileri bilir.

-Yarın yapılacak Türkiye-İran-Rusya zirvesi vesilesiyle biraz sonra Tahran'a hareket ediyoruz. Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu toplantımız var. Cuma günü çeşitli açılışlara katılacağız. Türkiye'yi büyütmeye milletimizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz.

Bay Kemal bu herkesin karı değil

-Osmangazi Köprüsü'nden 8 Temmuz günü sadece 80 bin 624 araç geçti Bay Kemal bu öyle herkesin karı değil. Bu güzergahda yapılan yolculuk çile olmaktan çıkmış keyif halini almıştır. Sonuçta sadece bu tarihlerde İzmir İstanbul otoyolu ve Osmangazi köprüsü sayesinde ülkemiz yakıttan zamandan ve emisyondan 140 milyon liralık kazanç sağlamıştır.

-İstanbul Boğazı geçiş trafiğine nefes aldıran Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise günlük ortalama 60 binden fazla araç geçişiyle kamu-özel iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir.

-İstanbul Havalimanımız günde ortalama 1400 uçağın iniş kalkışına 230 bin yolcuya hizmet vermiştir. Bu yoğunluğu Yeşilköy'ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir.

-Ülkemiz bir süredir istisnai dönemlerden geçiyor. Gezi olaylarında meydanların işgaliyle olmuştur. Çukur eylemleriyle PKK eylemleriyle milli birliğimizi yıkma girişimiyle tezahür etmiştir. Bu istisna 17-25 Aralık kumpaslarıyla tezahür etmiştir. 7 Haziran ardından belirsizliği fırsat bilenlerin siyaseti felce uğratmasıyla tezahür etmiştir. 15 Temmuz'da ülkenin esir alınma girişimi olarak tezahür etmiştir. Suriye sınırında terör koridoruyla bölme girişimiyle tezahür etmiştir. Ekonomimizi mahvetme tehditleriyle tezahür etmiştir. 2020'deki koronavirüs salgınıyla ülkemizi bu krizin altında bırakma girişimiyle tezahür etmiştir. Kur dalgası altındaki krizle tezahür etmiştir. Küresel çalkantıların faturasını ülkemize kesme girişimi olarak tezahür etmiştir. Türkiye bu imtihanları başarıyla vererek yoluna devam etmiştir. Tüm dünyanın enflasyondan resesyona sıkıntılarla boğuştuğu fırtınadan Türkiye'yi kurtarmakta biz kararlıyız.

İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tuttuk

-İçeride ve dışarıda artık itiraf edilmeye başlandığı gibi emin adımlarla ilerliyoruz. Kurdaki dalgalanmanın ve yükselen fiyatların insanların hayatında yol açtığı refah kaybını telafi edecek tedbirler alıyoruz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar gelir seviyesini yükseltecek artışlar yaptık. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik Yılbaşında yeniden gözden geçireceğiz.

-Geçtiğimiz haftalarda yaz tatilini seyahatle geçirmek isteyen gençlerimiz için yurtların açık olacağı müjdesini vermiştik. Müzekart uygulamasını da hayata geçirdik. Türkiye dünyanın en yüksek devlet eliyle verilen öğrenim bursu ve kredisi verilen sistemine sahiptir. 520 binden fazla gencimiz burs 800 binden fazla gencimiz öğrenim kredisi almıştır. kredi ve burs miktarlarını 14 kat arttırdık. Halen öğrencilerimiz lisansta 850 lira biz göreve geldiğimizde bu 45 liracıktı. Yüksek lisansta 1700 lira doktorada 2550 lira kredi veya burs alıyor. Yılbaşında bu rakamları revize edeceğiz. Burs almak isteyen öğrencilerimizin başvuruları adil bir sistemle değerlendiriliyor.

-Öğrenim kredisi başvuran her öğrencimize veriliyor. Geri ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Şayet bu süre içinde mezun öğrenci henüz sigorta girişi olan işe başlamamışsa ödemeyi erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi belirli bir faizden değil, yurt içi üretici fiyat endeksine göre yapılıyor. Hiçbir zaman biz faiz uygulaması yapmadık utanmadan sıkılmadan faizden bahsediyor. Sıkıyorsa gel bunu ispatla. Kimden faiz almışız bunu ortaya koy. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabii tutulmadı. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz seviyelere yükselmesi öğrenim kredileri güncellemesinde beklenmedik rakamlara çıkmasına yol açtı. Elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık talimatı verdik, çalışmaları başlattık. Kredi geri ödemelerinin her hangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını karalaştırdık yani ana para. Bu uygulamadan halen geri ödeme yapan gençlerimiz yararlanacak. Toplamda 27 milyarlık bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırıyoruz. Böylece mezun olup geri ödeme yapacak gençlerimiz, geri ödemesi vergi dairelerinde takip edilmek üzere olan tüm öğrencilerimizin sorununu çözmüş olduk. Artık sadece aldıkları kredi kadar sorumlu olacaklar.

-Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse girenin alacağı ücret 3400 liradan 5740 liraya yükselmektedir.