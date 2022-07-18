Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Nwakaeme için harekete geçti

Hull City, Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için harekete geçti.

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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'in ardından Nijeryalı yıldızı da kadroda görmek istediği belirtildi.

Hulldailymail'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın Türkiye'den bir transfer yapmak istediği belirtildi.

Daha önce Ozan Tufan, Allahyar ve Doğukan Sinik'i Süper Lig'den kadrosuna katan İngiliz ekibinin Anthony Nwakaeme için de harekete geçtiği ifade edildi.

Nwakaeme düşünmek için süre istedi

Hulldailymail'in haberinin devamında; Nijeryalı futbolcunun gelen teklife sıcak baktığı ve düşünmek için süre istediği öne sürüldü.

Tecrübeli futbolcu ilerleyen yaşı nedeniyle futbol kariyerinin son transferlerinden birini yapabileceğini düşündüğünden maddi olarak yüksek bir teklif bekliyor.