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Kılıçdaroğlu'nun hükümete göndermesine AK Parti'den flaş cevap

Kılıçdaroğlu'nun hükümete göndermesine AK Parti'den flaş cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredilerinde geri ödeme alınan rakam üzerinden yapılacağını açıklamasının ardından Twitter'da gündem "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" etiketi oldu. Bu paylaşımlar sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ise "EYT..." notuyla "Loading" (Yükleniyor) yazılı bir grafik paylaşıldı.

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3600 ek göstergenin ardından bakanlık, emeklilikte yaşa takılanlar için kolları sıvadı. Takvim netleşmeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel başta olmak üzere, EYT, kamudaki taşeron ve geçici işçilerle ilgili düzenlemelerin yıl sonuna kadar çıkarılmasını hedeflediklerini söylemişti. Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde üç ayrı komisyonun kurulduğu belirtildi.

Bakan Bilgin: EYT sorunu da çözülecek
Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada  ''EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Ondan sonra EYT de var... Yıl sonuna kadar bunlardan birkaçını daha tamamlayacağız. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz. Bizim görevimiz sorun çözmek. Türk devletinin bu sorun çözme kabiliyeti giderek artıyor. Dünyadaki bu krizlere rağmen artıyor'' ifadelerini kullanmıştı.

EYT için ince hesap
EYT ile ilgili alternatifli formüllerin ele alınacağı çalışmalar sırasında bütçeye yükü, sosyal güvenlik açıklarına etkisi gibi başlıklar dikkate alınarak bir taslak hazırlanacak.

EYT’de kademeli bir geçişle bu maliyetin azaltılması formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. EYT’ye takılanların 2023 başından itibaren ‘kademeli’ olarak emeklilik hakkı elde edebilmesine yönelik bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor.

Ekim ayından itibaren hazırlanan taslaklar önce kabinenin gündemine getirilecek, ardından, çalışma hayatında uzman AK Partili milletvekillerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirip, teklif olarak Meclis’e sunulacak.

Kılıçdaroğlu'ndan EYT kurnazlığı
Uzun süredir hükümet tarafından yapılan kılı kırk yararcasına yapılan ince hesaplarla emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm üretilmeye çalışılırken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç bir paylaşım geldi.

EYT için çözüm yükleniyor anlamında bir grafik paylaşan Kılıçdaroğlu ortaya konacak olan çözümden kendince pay çıkarmaya çalıştı.

Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'na müthiş cevap
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Biz siyasetin tüccarı değil, milletimizin hizmetkârıyız. Oynadığınız oyunun sonu Game Over" cevabını verdi.

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