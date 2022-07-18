Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaset şantaji

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi sonrası birileri bu yarayı kaşıyıp duruyor. Mahmut Efendi'nin lideri olduğu bir cemaatte birileri birilerine şantaj yapabilir mi?. Hadi Özışık, youtube kanalındaki yayında bu sorunun cevabını aradı.

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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye "Şeyhliğini de ilan et de kasetlerini patlatalım" deyip bel altı kaset şantajı yapmıştı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalında çektiği videoda İsmailağa ceamatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu'nun Cübbeli Ahmet Hoca'yı video çekerek tehdit etmesine ilişkin konuştu. İşte Özışık'ın konuya ilişkin yaptığı o açıklamalar;

FETÖ'nün yaptığının birebir aynısını hatta ötesini yapıyorsun

Mahmut Efendi'nin lideri olduğu bir Cemaatte bir kişi birilerini tehdit eder mi? Bana göre korkunç ötesi... Cami cemaati ya da karşında toplanan seni dinleyen, itibar eden o cemaate sen Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili Şantaj yapıyorsun, tehdit ediyorsun, Erkeksen şeyhliğini ilan et diyorsun ve kaset patlatmaktan bahsediyorsun. Yani FETÖ'nün yaptığının birebir aynısını hatta ötesini yapıyorsun.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın lider olma gibi bir düşüncesi yok

İsmail Ağa cemaatinin lideri Mahmut Efendi'nin vefatı ile birlikte bir takım sıkıntılar baş göstermeye başladı. Bir takım söylentiler vardı, yorumlar yapılıyordu özellikle İsmail Ağa Cemaatine karşı diş bileyen bir kesim sürekli orayı kaşımaya başladı. Hatırlayacaksınız Cübbeli Ahmet Hoca cenazeden sonra serzenişte bulunmuştu. Hocasına son yolculuğunda daha yakın olmak istemişti. İşte ona fırsat mı verilmedi, imkan mı verilmedi, engellendi mi? onu bilmiyoruz ama Cübbeli Ahmet Hoca böyle serzenişte bulunmuştu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu serzenişi bir kesim tarafından cemaat içerisinde liderlik kavgası olarak yorumlandı. Oysa Cübbeli Ahmet Hoca'nın böyle lider olma gibi bir düşüncesi yoktu.

'Erkeksen şeyhliğini ilan et'

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, Kökler Derneği isimli Youtube kanalından yaptığı 4 saatlik yayında alenen şunları söylemiştii:

-“Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman. Erkeksen şeyhliğini ilan et... Et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur!”.

-Efendi hazretleri hayattayken kime biat ettin. Tarikat icazetini kimden aldın. Sorunun cevabını ver. Biz kasetlerle sorunun cevabını vereceğiz. Bu videolar elimizde haberin olsun. Bir an önce çık açıkla. Ya çık şeyhliğini ilan et gemileri yak kurtul.''

Hadi Özışık'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaların tamamına linkten ulaşabilirsiniz

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