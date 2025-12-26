Kısmetse Olur'da çıkan görüntüler pes dedirtti! RTÜK ceza yağdırmıştı

KARARA GEREKÇE: KADINLAR META GİBİ SUNULDU

RTÜK'ün kararında, programda kadının bedensel, duygusal veya psikolojik olarak nesne ya da meta gibi kullanıldığı, kadınların onurunu zedeleyici biçimde sunulduğu, duygusal durumlarının reyting veya ilgi çekme amacıyla sömürüldüğü ve erkekler arası rekabette "ödül" ya da "sebep" konumuna indirgendikleri değerlendirmesine yer verildi.