Kapanan EKOL TV'nin tabelası söküldü

Geçtiğimiz günlerde kapanan EKOL TV'nin tabelası da söküldü ve yayınların yapıldığı stüdyolar tamamen boşaltıldı.

Abone ol

Son zamanlarda EKOL TV'ye dair birçok iddia gündemde yer almıştı. Kanalın kapatılacağı ve bundan önce ise bazı eleman çıkarmalarının olduğu söylenmişti.

SÖYLENTİLER GERÇEK ÇIKTI

EKOL TV, resmi sitesinden yaptığı bir açıklamayla kanalın faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

KANAL FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Yapılan açıklamada, "Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir.

Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır." denilmişti.

TABELASI DA SÖKÜLDÜ

EKOL TV'nin kapanmasının ardından çalışanlarından da tek tek veda mesajları gelmeye başladı.

Çalışanlar ofisi boşaltırken, son olarak EKOL TV'nin tabelasının da söküldüğü görüldü.