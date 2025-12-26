BIST 11.294
DOLAR 42,92
EURO 50,62
ALTIN 6.250,53
HABER /  MEDYA

Kapanan EKOL TV'nin tabelası söküldü

Kapanan EKOL TV'nin tabelası söküldü

Geçtiğimiz günlerde kapanan EKOL TV'nin tabelası da söküldü ve yayınların yapıldığı stüdyolar tamamen boşaltıldı.

Abone ol

Son zamanlarda EKOL TV'ye dair birçok iddia gündemde yer almıştı. Kanalın kapatılacağı ve bundan önce ise bazı eleman çıkarmalarının olduğu söylenmişti.

SÖYLENTİLER GERÇEK ÇIKTI

EKOL TV, resmi sitesinden yaptığı bir açıklamayla kanalın faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

KANAL FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Yapılan açıklamada, "Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir.

Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır." denilmişti.

TABELASI DA SÖKÜLDÜ

EKOL TV'nin kapanmasının ardından çalışanlarından da tek tek veda mesajları gelmeye başladı. 

Çalışanlar ofisi boşaltırken, son olarak EKOL TV'nin tabelasının da söküldüğü görüldü. 

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe’de En-Nesyri için bomba iddia! Tarihinin en pahalı satışı...
Fenerbahçe’de En-Nesyri için bomba iddia! Tarihinin en pahalı satışı...
Devlet Bahçeli'den klasik otomobil hediyesi
Devlet Bahçeli'den klasik otomobil hediyesi
Yüksel Yıldırım: Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu
Yüksel Yıldırım: Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu
Diyarbakır'da peynir tesisinde yaşanan patlamada yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Diyarbakır'da peynir tesisinde yaşanan patlamada yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Kilis'te çiftçilere destek! Makine ve ekipman desteği sağlanacak
Kilis'te çiftçilere destek! Makine ve ekipman desteği sağlanacak
Sakarya'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! 6 şüpheli yakalandı
Sakarya'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! 6 şüpheli yakalandı
Bazı suçların cezaları artıyor! İşte yeni yargı paketinin detayları
Bazı suçların cezaları artıyor! İşte yeni yargı paketinin detayları
Valilik açık açık uyardı! Kar kalınlığı 20 santimetreye çıkacak
Valilik açık açık uyardı! Kar kalınlığı 20 santimetreye çıkacak
AK Parti'den 'ekran izni' açıklaması! Milli duruş mesajı
AK Parti'den 'ekran izni' açıklaması! Milli duruş mesajı
Bu mesleklerde belgesi olmayanlar 12 ay sonra çalıştırılamayacak
Bu mesleklerde belgesi olmayanlar 12 ay sonra çalıştırılamayacak
Bursa'da dişi çekilen çocuğun ölümüyle ilgili davada karar açıklandı
Bursa'da dişi çekilen çocuğun ölümüyle ilgili davada karar açıklandı
Mardin merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı
Mardin merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı