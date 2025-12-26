Ahmet Hakan başlattı Hande Fırat sürdürdü Zafer Şahin tepki gösterdi Şamil Tayyar da topa girdi

Ahmet Hakan "AK Parti milletvekilleri ekranda konuşsun" dedi, Hande Fırat destek çıktı. Zafer Şahin, tepki göstererek "Ekrana çıkma meraklısı değilim, FETÖ'nün trollerine tepkisiz kalmam" diye yanıt verdi. "Gazetecilerin siyasetçilerin yerine konuştuğu" tartışmasıyla ilgili Şamil Tayyar, "Kurumlar, kurullar, kurallar yerli yerine ve ahenkle oturtulmadan sistemin bir köşesine fırçayla dokunmanın hiçbir yararı olmaz." dedi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, iktidari savunma işinin 'gazetecilere terk edildiğini' belirterek "İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir" dedi.

Milliyet yazarı Zafer Şahin, Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın "Gazetecilerin siyasetçilerin yerine konuştuğu" tartışması özelinde yazdığı son yazısında "Gazeteci siyasi parti sözcüsüne dönüyor" sözlerine tepki gösterdi.

Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "FETÖ'nün trollerine, belediye medyasına bizi hedef gösterten, dalga geçmelerine zemin hazırlayan bir yaklaşıma tepkisiz kalamam. Hayat bir duruştur. Ekrana çıkma meraklısı değilim" ifadelerini kullandı.

Tayyar: AK Parti’yi kim savunsun?

AKP'li Şamil Tayyar da konu hakkındaki paylaşımında şöyle dedi:

“AK Parti’yi kim savunsun?

Gazeteciler mi siyasiler mi?

Ahmet Hakan’ın başlattığı tartışmayı Hande Fırat sürdürmüş, Zafer Şahin tepki göstermiş.

Aslında bu tartışma yeni değil, daha önce de periyodik olarak gündeme gelmişti.

Medya ve Tanıtım Başkanlığı her el değiştirdiğinde konuşulur, sonra unutulur.

Yine unutulur, ayrıca çok geç.

Siyasi kutuplaşmanın çok sertleştiği, toplumsal fay hatlarının kırılganlaştığı, kurulların/bireylerin saflaştığı, medyanın ayrıştığı, izlerin karıştığı ortamda anlamı da yok zaten.

Sorun, AK Parti/Medya ilişkisinden daha büyük.

Türkiye’nin ihtiyacı, medyanın restorasyonu değil kentsel dönüşümdür.

Kurumlar, kurullar, kurallar yerli yerine ve ahenkle oturtulmadan sistemin bir köşesine fırçayla dokunmanın hiçbir yararı olmaz.

Bunun için topyekün seferberlik lazım.”