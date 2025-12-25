Sadettin Saran'dan açıklama! Suç duyurusunda bulunulacak

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Saran, adına dolandırıcılık yapan kişiler için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Saran'ın paylaşımında, “Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinklikle itibar edilmemesini rica ederim. Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır.” ifadeleri yer aldı.