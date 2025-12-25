BIST 11.336
DOLAR 42,85
EURO 50,65
ALTIN 6.170,88
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Sadettin Saran'dan açıklama! Suç duyurusunda bulunulacak

Sadettin Saran'dan açıklama! Suç duyurusunda bulunulacak

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Abone ol

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Saran, adına dolandırıcılık yapan kişiler için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Saran'ın paylaşımında, “Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinklikle itibar edilmemesini rica ederim. Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır.” ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İşletmeden milyonluk yarış taylarına araç çarptı! 6 at öldü
İşletmeden milyonluk yarış taylarına araç çarptı! 6 at öldü
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ 500 bin konut için ilk kura 29 Aralık’ta
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ 500 bin konut için ilk kura 29 Aralık’ta
Bahis soruşturmasında 5'i üst klasman olmak üzere 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi
Bahis soruşturmasında 5'i üst klasman olmak üzere 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi
Netanyahu'dan savunma sanayi için 110 milyar dolarlık bağımsızlık hamlesi
Netanyahu'dan savunma sanayi için 110 milyar dolarlık bağımsızlık hamlesi
Kazakistan, 1 yıl önce düşen Azerbaycan uçağına ilişkin soruşturmanın ara raporunu yayımladı
Kazakistan, 1 yıl önce düşen Azerbaycan uçağına ilişkin soruşturmanın ara raporunu yayımladı
Valilikten İstanbul için kar uyarısı! Tarih verildi...
Valilikten İstanbul için kar uyarısı! Tarih verildi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor
Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Futbolda şike soruşturması: İki isme yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri kararı
Futbolda şike soruşturması: İki isme yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri kararı
Suriye'de 2026 yılı hac kuraları çekildi
Suriye'de 2026 yılı hac kuraları çekildi
Gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu hakkında flaş karar
Gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu hakkında flaş karar