GÜNCEL

İşletmeden milyonluk yarış taylarına araç çarptı! 6 at öldü

İşletmeden milyonluk yarış taylarına araç çarptı! 6 at öldü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Sultansuyu Tarım İşletmesi’nden kaçan safkan Arap taylarının Malatya-Kayseri kara yoluna çıkması sonucu meydana gelen kazada 6 tay telef oldu, 2 tay yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde işletmeden kaçan ve aracın çarptığı 6 safkan Arap tayı telef oldu, 2 tay yaralandı.

Safkan Arap taylarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden henüz öğrenilemeyen nedenle 19 tay kaçtı.

Malatya-Kayseri kara yoluna kaçan taylardan 8'ine araç çarptı. Taylardan 6'sı telef oldu, 2 tay yaralandı.

Kaçan taylardan 10'u bulundu. Kayıp 1 tayı arama çalışması devam ediyor.

Telef olan tayların yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü olarak açıldı.

