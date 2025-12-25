İşletmeden milyonluk yarış taylarına araç çarptı! 6 at öldü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Sultansuyu Tarım İşletmesi’nden kaçan safkan Arap taylarının Malatya-Kayseri kara yoluna çıkması sonucu meydana gelen kazada 6 tay telef oldu, 2 tay yaralandı.Abone ol
Safkan Arap taylarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden henüz öğrenilemeyen nedenle 19 tay kaçtı.
Malatya-Kayseri kara yoluna kaçan taylardan 8'ine araç çarptı. Taylardan 6'sı telef oldu, 2 tay yaralandı.
Kaçan taylardan 10'u bulundu. Kayıp 1 tayı arama çalışması devam ediyor.
Telef olan tayların yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü olarak açıldı.