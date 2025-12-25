BIST 11.336
Suriye'de 2026 yılı hac kuraları çekildi

Suriye Diyanet İşleri Bakanlığı Hac ve Umre Müdürlüğü, 2026 hac sezonu için yapılan kura çekimi sonucunda "yaşlı ve genç" kategorilerinden 21 binden fazla kişinin hac ibadetini yapmaya hak kazandığını açıkladı.

Suriye Diyanet İşleri Bakanlığı Hac ve Umre Müdürlüğünden yapılan açıklamada hacı adaylarının iki ayrı kategoriye göre belirlendiği aktarıldı.

Başvuruların yüzde 65’ini oluşturan "yaşlı" kategorisi 1925 ile 1955'in altıncı ayına kadar doğan vatandaşları kapsıyor, yüzde 35'ini oluşturan “genç” kategorisi ise 1959 ile 2000 doğumlu kişileri kapsıyor.

Buna göre 13 bin 395 kişi yaşlı, 7 bin 344 kişinin de genç kategorisinden seçildiği belirtildi.

Müdür Muhammed Nur Arec, Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, Suriye içinden ve yurt dışından toplam 62 bin 103 başvuru alındığını söyledi.

Arec, Suudi Arabistan'ın Suriye için 2026 yılı hac kontenjanının ise 22 bin 500 kişi olarak belirlendiğini ifade etti.

Hac ibadeti için geçen yıl da Suriye’den yine 22 bin 500 kişi kutsal topraklara gitmişti.

