Netanyahu'dan savunma sanayi için 110 milyar dolarlık bağımsızlık hamlesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şin-Bet merkezinde üst düzey güvenlik ve dışişleri yetkilileriyle yaptığı toplantıda, İsrail’i mümkün olduğunca bağımsız bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Netanyahu, bazı hava platformları dahil silahların İsrail’de üretilmesi için çalışacaklarını belirterek, müttefiklere bağımlılığı azaltmak amacıyla savunma sanayisine 10 yılda yaklaşık 110 milyar dolarlık ek yatırım yapılacağını açıkladı.

Üst düzey güvenlik ve dışişleri yetkilileriyle, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) merkezinde bir araya gelen Netanyahu, İsrail'i güçlü, gelişmiş ve mümkün olduğunca bağımsız bir ülke haline getirmek istediklerini belirtti.

'SİLAHLARIMIZIN İSRAİL'DE ÜRETİLMESİ İÇİN GAYRET EDECEĞİZ'

Netanyahu, tamamen bağımsız olmanın zorluğuna işaret ederek "Bazı hava platformları dahil silahlarımızın İsrail'de üretilmesi için gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

110 MİLYAR DOLARLIK EK YATIRIM

İsrail'in müttefiklerine olan bağımlılığını düşürmek istediklerini söyleyen Netanyahu, bunun için gelecek 10 yılda yaklaşık 110 milyar dolarlık ek yatırım yapacaklarını kaydetti.

Netanyahu, savunma sanayi alanında bağımsızlaşmanın ittifaklar kurmalarına ve baskılara karşı koymalarına yardımcı olacağını ileri sürdü.

İsrail'in savunma sanayi alanındaki en önemli müttefikinin ve tedarikçisinin ABD olduğu biliniyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkeye Ekim 2023'ten bu yana toplam 1000 uçak ve yaklaşık 150 deniz aracı ile 120 bin tonun üzerinde askeri teçhizat, mühimmat, silah sistemi ve koruyucu ekipman nakledildiğini bildirmişti.

İsrail'e askeri malzemelerin hangi ülkelerden nakledildiği belirtilmezken nakliye operasyonlarına İsrail Savunma Bakanlığının ABD ve Berlin Misyonları'nın katıldığı kaydedilmişti.

